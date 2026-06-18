Paso a paso: cronología del secuestro “falso” de la alcaldesa de Tenancingo, según la Fiscalía

Luego de la investigación compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en relación con el secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, la presidenta municipal acusó ser víctima de una persecución política.

A pesar de que ella negó todos los señalamientos, la dependencia estatal presentó la cronología de cómo se habría llevado a cabo el presunto “autosecuestro”.

Así fue planeado el secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Edomex

De acuerdo con las autoridades, el secuestro habría sido fingido para encubrir el desfalco de 40 millones de pesos al erario público del ayuntamiento de Tenancingo, y todo empezó presuntamente por el esposo de la alcaldesa.



Febrero 2026: José Roberto “N” (esposo de Nancy Nápoles) y Oscar “N” (su cuñado) comienzan a planear el secuestro de la edil. El objetivo era exigir un rescate para justificar el faltante de recursos en la administración.

Desde esa fecha, el cuñado contacta a su amigo Cristian “N”, proponiéndole el plan y ofreciéndole un pago de 500 mil pesos . A este entramado, se suma su novia Karla Valeria “N”, y su hermano Víctor Manuel “N”.



De abril a junio 2026: : Se registra una constante comunicación entre el cuñado y su amigo, específicamente, 136 llamadas entre los números de Oscar “N” y Cristian “N”.

Día del secuestro de Nancy “N”, alcaldesa de Tenancingo, Edomex

Domingo 31 de mayo : la presidenta municipal llega a su casa en Tenancingo

En ese momento, llega un Volkswagen Virtus color rojo, conducido por Karla Valeria “N”, de donde se baja uno de los “secuestradores”, quien finge amenazar con un arma y obliga a la alcaldesa a subir al auto.

En el análisis de cámaras de seguridad se muestra que realmente Nancy nunca fue obligada a subir, incluso un cómplice le ayudó a bajar de su Jetta para pasarse al coche rojo.



Falsa llamada de auxilio: En el trayecto, los supuestos captores le facilitan a la alcaldesa un celular para que informe que está bien y le pide explícitamente no avisar a la policía, sin embargo, civiles ya habían hecho un reporte, por lo que la misma funcionaria aseguró que “todo se salió de control”.

En el trayecto, los supuestos captores le facilitan a la alcaldesa un celular para que informe que está bien y le pide explícitamente no avisar a la policía, sin embargo, civiles ya habían hecho un reporte, por lo que la misma funcionaria aseguró que “todo se salió de control”. 1 de junio : Nancy denuncia haber sido víctima de secuestro y que logró escapar gracias a una distracción. Mientras tanto, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” huyen del Estado de México con rumbo a Oaxaca.

Fiscalía rastrea celulares y descubre el engaño en junio 2026

7 de junio: Mediante la investigación, la Fiscalía detecta el desplazamiento del celular de Víctor Manuel, el mismo que se usó para llamar a la hermana de la edil.

Inicialmente se localiza su señal moviéndose hacia la colonia Tabacalera en la Ciudad de México y posteriormente trasladándose hacia el estado de Oaxaca.



8 al 10 de junio: El rastreo confirma que la línea se mantiene activa de manera permanente en la comunidad de San José La Noria, Oaxaca.

El rastreo confirma que la línea se mantiene activa de manera permanente en la comunidad de San José La Noria, Oaxaca. 11 de junio: Elementos de la Fiscalía del Edomex y de Oaxaca capturan en dicha entidad a Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”.

Con base en una entrevista, se supo que la cantidad que pedían los secuestradores coincide con el dinero faltante del municipio.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

Por ello, la Fiscalía dio vista de inmediato a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para iniciar una auditoría profunda sobre las cuentas del municipio.

Mientras tanto, Nancy Nápoles tendrá una audiencia de formulación de imputación el 9 de julio, aunque continúa libre.

