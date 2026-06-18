¿Quién es Nancy Nápoles? La alcaldesa de Tenancingo investigada por presuntamente fingir su secuestro

La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, pasó en cuestión de semanas de denunciar que había sido víctima de un secuestro a convertirse en la principal señalada dentro de una investigación que sostiene una versión completamente distinta.

Recientemente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que la privación de la libertad jamás ocurrió y que, por el contrario, habría formado parte de un plan para justificar la obtención de 40 millones de pesos provenientes del erario municipal.

¿Quién es Nancy Nápoles? La alcaldesa que presuntamente fingió un secuestro

Nancy Nápoles Pacheco es originaria de la comunidad de San Miguel Tecomatlán, en el municipio de Tenancingo. Es licenciada en Derecho y ha señalado públicamente que cursa una maestría en Administración Pública.

Antes de llegar a la presidencia municipal fue diputada local por Morena y, desde hace cinco años, ocupa la presidencia del Consejo Estatal del partido en el Estado de México, considerado uno de los órganos internos de mayor peso para la toma de decisiones políticas dentro del movimiento.

En su perfil público se presenta como una política que impulsa valores como la honestidad, la disciplina, la sororidad y el servicio a la sociedad.

Hasta hace unos días, su administración mantenía una agenda enfocada en actividades municipales, pero la investigación de la Fiscalía modificó por completo el panorama político en Tenancingo.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

¿De qué acusa la Fiscalía a la alcaldesa de Tenancingo?

De acuerdo con la investigación ministerial, el supuesto secuestro denunciado por Nancy Nápoles el pasado 31 de mayo habría sido una simulación organizada con anticipación.

La presidenta municipal aseguró inicialmente que hombres armados la interceptaron cuando llegaba a su domicilio, la obligaron a subir a otro vehículo y posteriormente exigieron un rescate de 40 millones de pesos. Según su versión, logró escapar al día siguiente tras un descuido de quienes la mantenían cautiva.

Justificar 40 millones, el plan que tenía la alcaldesa de Tenancingo

La dependencia afirma que el plan habría comenzado a prepararse desde febrero de este año con la participación presunta del esposo y del cuñado de la alcaldesa.

El objetivo, según uno de los testimonios recabados por la autoridad, era justificar la salida de 40 millones de pesos de recursos públicos mediante el pago de un falso rescate.

Como parte de la investigación fueron detenidas tres personas en Oaxaca, quienes presuntamente participaron en la simulación a cambio de una compensación económica. La Fiscalía también informó que solicitará órdenes de aprehensión contra el esposo y el cuñado de Nancy Nápoles.

Entre los elementos presentados por el Ministerio Público destacan registros telefónicos, el seguimiento de un celular utilizado durante los hechos, así como videos de vigilancia en los que, según la autoridad, no se observan actos de violencia contra la alcaldesa.

Incluso sostiene que fue la propia funcionaria quien indicó una ruta para evitar cámaras de videovigilancia.

¿Cuándo es la audiencia de Nancy Napoles?

La audiencia para imputar formalmente a Nancy Nápoles está programada para el próximo 9 de julio. Hasta ese momento, será el proceso judicial el que determine si las acusaciones de la Fiscalía logran sostenerse ante un juez.