Llevan a proceso al ex árbitro “Chiquimarco” por golpear a su esposa

Un juez vinculó a proceso al “Chiquimarco”, el ex árbitro de fútbol Marco Antonio Rodríguez, por violencia familiar. No le dictaron prisión preventiva; sin embargo no se podrá acercar a la víctima ni podrá mantener comunicación con ella.

Con base en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), el 1 de agosto de 2022, presuntamente agredió a su esposa, cuando se encontraban en un domicilio ubicado en la alcaldía Milpa Alta.

#IMPORTANTE | El ex árbitro de futbol, Marco Antonio Rodríguez, conocido como “Chiquimarco”, fue vinculado a #proceso por #ViolenciaFamiliar — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 14, 2023

Información en desarrollo...