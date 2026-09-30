ONU alerta por violencia hacia mujeres buscadoras en México

Hoy en día, las mujeres buscadoras en México enfrentan desapariciones, asesinatos y ataques, según alertaron expertos independientes. Mismos que recordaron que la responsabilidad de la búsqueda recae en el Estado y no en las familias.

Por estos actos, la Organización de las Naciones Unidas exige a las autoridades cumplir sus obligaciones de protección a defensores de derechos humanos.

¿Qué casos detonaron esta alerta?

Entre estos casos, se destacó la violencia que se presenta en el estado de Sinaloa, donde Elisa Altagracia Bonilla fue reportada desaparecida el 29 de agosto de 2026.

Otro de los hechos registrados ese mismo día, fue el de Alma Rosa Rojo Medina, fundadora de Voces Unidas por la Vida, quien sufrió una agresión junto a su hija y dos menores.

Tres días después, el 1 de septiembre integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa fueron atropellados en una protesta pacífica en Mazatlán. Sumado a ello, en febrero de este año, una de sus integrantes, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue hallada muerta en su domicilio.

Las mujeres que buscan a familiares y otras personas desaparecidas en México están expuestas a desapariciones, asesinatos y ataques, en un contexto de impunidad casi total, advierten expertos independientes. https://t.co/hG74tPlSlo — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 30, 2026

¿Qué dicen los expertos sobre esta situación?

Los expertos expresaron preocupación por la impunidad en estos ataques, resaltando que la participación familiar es esencial en la búsqueda, pero la responsabilidad recae en el Estado para evitar perpetuar la impunidad y el dolor.

De este modo, el Comité de la ONU señaló su malestar en contra las desapariciones Forzadas, donde enfatizó la importancia de las iniciativas de familiares en México para avanzar en las investigaciones.

"La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público”, explica la ONU.

Se reconoce a las mujeres buscadoras por parte de la ONU

Asimismo, la Asamblea General de la ONU estableció el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una iniciativa que fue aplaudida por expertos, pues asegurar la protección de las buscadoras no solo recae en reconocer este día, sino que es crucial mantener su importancia de ahora en adelante.