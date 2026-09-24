Hallan sin vida al hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: salió a hacer un trabajo escolar y no volvió

El hijo de Mateo Hernández, alcalde de Tecamachalco, Puebla, fue localizado sin vida este miércoles luego de haber sido reportado como desaparecido tras salir de su casa para reunirse con unos compañeros de la escuela, pero no volvió.

El cuerpo del menor de 16 años fue localizado en el municipio de Nicolás Bravo, en la misma entidad, sin que hasta el momento haya información de personas detenidas o buscadas por su relación en estos hechos.

¿Qué se sabe de la muerte del hijo del alcalde de Tecamachalco?

Fue hace cuatro cuando el menor de edad fue reportado como desaparecido, esto luego de que salió de su casa alrededor de las 13:00 horas.

El menor iba a reunirse con unos compañeros de la escuela para realizar un trabajo escolar, pero desde entonces no se volvió a saber nada de él.

De acuerdo con los reportes, el hijo del presidente municipal fue localizado en la carretera Azumbilla-Tlacotepec, con signos de violencia.

Mateo Hernández, de 16 años, hijo del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández López, está desaparecido. Sólo en este hecho, el gobierno de Alejandro Armenta (@armentapuebla_) se movió de inmediato, pero las familias de Hugo Alejandro Hernández Tello y Erik Alejandro Briones… pic.twitter.com/G4UVYqwzUG — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) September 21, 2026

Localizan sin vida a mestra de educación física desaparecida en Puebla

En el mismo estado también reportada como desaparecida y días después hallada sin vida la maestra de educación física, Alma González Montiel, luego de casi una semana de ser vista por última vez en Cuautlancingo.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de la docente Alma González Montiel. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, y a la comunidad educativa, por tan irreparable pérdida", expresó en una esquela compartida en redes sociales el gobierno municipal de Cuaxomulco.

La docente del municipio de San Pablo del Monte fue vista por última vez en el FraccionamientoSan Miguel, en el municipio de Cuautlancingo, el 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con el boletín de búsqueda CBP-450/2026 emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del estado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado más detalles del caso y hasta ahora se desconoce donde fue encontrado el cuerpo de la maestra, y si en estos hechos podría haber la participación de una o más personas.