Colectivo alerta a autoridades de macabro hallazgo en Tonalá, esto sabemos del cuerpo colgado de un puente

Integrantes de un colectivo de búsqueda localizaron un cuerpo sin vida de un hombre suspendido en la parte baja del puente Fernando Espinosa, ubicado en la autopista a Zapotlanejo, Tonalá, Jalisco. El macabro hallazgo se dio tras recibir una denuncia anónima que provocó el cierre total de la vialidad por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reportero de TV Azteca, Diego García, los familiares de la víctima denunciaron públicamente la negligencia de las autoridades. La madre, identificada como Alicia, aseguró que el presunto sospechoso del crimen sí fue detenido, pero luego fue dejado en libertad por las autoridades.

Para rescatar el cuerpo, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron maniobras con equipo especial para extraer el cuerpo, el cual fue entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para determinar las causas de la muerte y su edad. Ahora la Fiscalía del Estado tomó conocimiento de los hechos y abrió una carpeta de investigación para esclarecer la situación.

Empleados golpean a presunto ladrón en la colonia Americana de Guadalajara

Un hombre fue retenido y golpeado por empleados de un comercio en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Chapultepec, esto luego de que se rompiera el cristal de una finca con la intención de entrar a robar.

El propietario del local acudió al sitio, pero se negó a interponer una denuncia penal, por lo que el sospechoso se retiró herido y por sus propios medios. Finalmente, la Policía de Guadalajara sólo tomó nota del reporte y se retiró del lugar.

Camioneta termina en cenizas tras misterioso incendio en Vallarta San Jorge

Bomberos de Guadalajara acudieron al cruce de las calles Alejandro y Heródoto para sofocar un fuerte incendio que consumió —en su totalidad— una camioneta particular, causando daños colaterales a un poste de teléfono. Aunque no se reportaron personas lesionadas, no se descartó que el fuego haya sido provocado por un tercero, por lo que ahora se lleva a cabo una investigación.