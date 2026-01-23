Confirman quiénes tendrán acceso prioritario a citas para la visa americana en 2026

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en México anunció que algunas personas tendrán acceso prioritario a citas para la visa americana 2026 y aquí te damos los detalles para que tú puedas ser uno de ellos.

¿Cómo conseguir una cita prioritaria para la visa americana?

Aficionados que ya posean entradas para el torneo internacional podrán beneficiarse de un mecanismo de citas aceleradas. Esta medida busca facilitar el flujo de viajeros que se desplazarán a territorio estadounidense durante el año del evento, otorgándoles una vía preferencial para gestionar el documento necesario para su ingreso al país.

El núcleo de este beneficio se basa en la implementación del FIFA Pass, una herramienta disponible en el portal oficial de la federación de fútbol . Según la información confirmada por la representación diplomática a través de sus canales digitales, únicamente quienes hayan adquirido sus boletos de forma directa con la organización oficial son elegibles para este trato prioritario.

Al activar esta opción en el sitio web de la FIFA , los solicitantes obtienen el respaldo necesario para programar su entrevista consular con mayor celeridad que el resto de los solicitantes ordinarios.

A pesar de esta ventaja logística, la embajada ha sido enfática en señalar que la prioridad en la agenda no se traduce en una aprobación automática. Todos los individuos que aspiren a obtener la visa americana deben someterse a los procesos de evaluación tradicionales.

Esto significa que cada persona debe demostrar que cumple con los criterios de elegibilidad y los requisitos de ley, manteniendo el estándar de escrutinio que rige para cualquier tipo de viaje a los Estados Unidos. La posesión de una entrada para un partido de fútbol es un facilitador para la cita, pero no una garantía de éxito en el trámite final.

Precio de la visa americana en 2026

Para el año 2026, el Departamento de Estado ha establecido un esquema de pagos para quienes tramiten la visa estadounidense en territorio mexicano, bajo la premisa de que ninguna tarifa es reembolsable. El costo operativo varía según el propósito del viaje.

La tarifa estándar de 185 dólares (aproximadamente 3,320.75 pesos) se aplica a las categorías de mayor demanda, que incluyen a visitantes por turismo, alumnos académicos y profesionales de la comunicación.

Existen otros aranceles para casos específicos. Aquellos perfiles que dependen de una petición oficial, tales como creadores artísticos o empleados de carácter temporal, deben cubrir un monto de 205 dólares, lo que se traduce en 3,679.75 pesos.

En un rango superior de costos se encuentran los procesos para socios comerciales e inversores, fijados en 315 dólares o 5,654.25 pesos. Finalmente, quienes inicien el trámite por compromiso matrimonial con un ciudadano de EU. deberán abonar 265 dólares, cifra que equivale a 4,756.75 pesos al tipo de cambio actual.

Requisitos para sacar la visa para viajar a Estados Unidos

La obtención de la documentación migratoria exige el cumplimiento riguroso de procesos administrativos y la cobertura de las tasas vigentes. En lo que respecta al pasaporte, el arancel se define por la vigencia solicitada y la edad del titular, destacando la existencia del permiso OP-7/II como una alternativa gratuita diseñada específicamente para gestiones relacionadas con menores de edad.

En cuanto al visado estadounidense, el éxito del trámite reside en la correcta selección de la categoría de no inmigrante según el propósito del viaje. El costo individual se ajusta dependiendo de si el perfil requiere una aprobación previa (petición), o si se enmarca en protocolos especiales como inversiones o compromisos matrimoniales.

