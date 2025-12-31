¡Actualizan tarifas! El costo de sacar el pasaporte mexicano y la visa americana en 2026

La planeación de viajes internacionales para el año entrante requiere una revisión detallada de los costos actualizados para la obtención de documentos de identidad y la visa americana en 2026 .

El pasaporte mexicano y la visa estadounidense presentan tabuladores específicos que varían según la temporalidad y el propósito del traslado, estableciéndose como los primeros requerimientos económicos que los viajeros deben solventar para sus trayectos al extranjero.

Tarifas del pasaporte mexicano para 2026 por año

En cuanto a la documentación nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha definido los precios del pasaporte mexicano para 2026 bajo un esquema de vigencia anual. La opción más breve, de un solo año, se utiliza mayormente en casos de apremio y tiene un costo de 57 dólares, lo que representa 1,023.15 pesos; para infantes de hasta tres años, esta misma vigencia se reduce a 44 dólares o 789.80 pesos.

El documento con validez de tres años tiene un precio de 101 dólares, equivalente a 1,812.95 pesos. Para quienes opten por la vigencia de seis años, el monto asciende a 137 dólares o 2,459.15 pesos. Finalmente, el pasaporte con mayor duración, de 10 años y disponible solo para adultos, tiene una tarifa de 209 dólares, lo que se traduce en 3,751.55 pesos. Cabe destacar que los trámites de emergencia tienen un recargo adicional del 30%, mientras que los adultos mayores y personas con discapacidad reciben una reducción del 50 % en estas tarifas.

Precio de sacar la visa americana en 2026 en México

Respecto al costo de la visa americana en 2026 para solicitantes en México, el Departamento de Estado mantiene cobros diferenciados en dólares que no admiten reembolsos. La categoría más común, que abarca a turistas, estudiantes y periodistas, tiene un costo de 185 dólares, equivalentes a 3,320.75 pesos según el tipo de cambio de referencia.

Por su parte, los permisos que requieren una petición formal previa, como los destinados a trabajadores temporales o artistas, cuestan 205 dólares o 3,679.75 pesos. Las solicitudes para inversionistas y comerciantes se sitúan en 315 dólares, que representan 5,654.25 pesos, mientras que el trámite para prometidos de ciudadanos estadounidenses tiene un valor de 265 dólares o 4,756.75 pesos.

Requisitos para sacar pasaporte y visa para viajar

Sobre los requisitos para obtener estos documentos, la información oficial subraya que el cumplimiento de los trámites administrativos y el pago de las cuotas correspondientes son los pasos obligatorios para cualquier interesado. En el caso del pasaporte, el costo depende estrictamente de la edad del solicitante y la duración elegida, existiendo el permiso OP-7/II sin costo para gestiones de menores.

Para la visa, el requisito fundamental es determinar la categoría de no inmigrante adecuada y realizar el pago por solicitante, el cual varía si el trámite requiere una petición previa o si se trata de una categoría especial de inversión o lazo matrimonial. La correcta identificación del tipo de trámite y el cumplimiento del pago son los pilares fundamentales para avanzar en la planeación del viaje.

