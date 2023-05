AMLO anuncia que presentará programa de visas temporales de trabajo para centroamericanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que durante esta semana informará sobre un plan para ofrecer visas de trabajo temporal para las personas migrantes de Sudamérica.

En su conferencia matutina de este lunes 22 de mayo de 2023, el mandatario detalló que este programa servirá para que las personas migrantes puedan laborar de forma legal en México. El mandatario señaló que es necesario que en México puedan laborar las personas migrantes, debido a que en nuestro país falta fuerza de trabajo calificada para obras públicas.

“Esta semana vamos a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México que puedan estar legalmente en nuestro país, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras y más si se trata de mano de obra calificada. Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales”, consideró AMLO.

Agregó que en Estados Unidos también hay falta de trabajadores calificados. Manifestó que es necesario cambiar las políticas de migración para que haya crecimiento económico.

“Lo mismo está pasando en Estados Unidos, no tienen fuerza de trabajo, Hay que afinar las políticas migratorias. No es correcto estar rechazando a migrantes cuando se necesita fuerza de trabajo, si no, ¿cómo va a haber crecimiento? Hay lugares en EU donde no hay trabajadores. No se puede hacer ninguna obra. (...) Si los migrantes son el motor de la Economía en EU, sería muy difícil desarrollarse sin los migrantes. Así se creó esa gran nación”, expresó.

¿Cuánto durarán las visas temporales de trabajo en México?

Más adelante, AMLO reconoció que las personas migrantes buscan llegar a Estados Unidos para trabajar. Sin embargo, en nuestro país los sueldos “ya también están aumentando, en el Tren Maya los operadores, choferes, obreros calificados ya están ganando mejor”.

Abundó que estas visas de trabajo temporales serán otorgadas por un año. Señaló que este tipo de permisos “no le quita el trabajo a los mexicanos”, ya que hay empleo suficiente, mencionó.

AMLO presume carta de Joe Biden

El presidente AMLO afirmó esta mañana que recibió una carta de su similar de Estados unidos, Joe Biden, quien le reconoció lo que realiza México por su labor en el tema migratorio y agregó que hay compromiso de inversiones de la Unión Americana para invertir en Centroamérica.

En dicha misiva le mencionaron que existió una reunión entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno estadounidense para tratar la migración.