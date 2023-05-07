VIDEO: El día que el rey Carlos III y Camila visitaron Real del Monte, Hidalgo

Carlos III fue coronado a lado de su esposa Camilia después de una espera de más de 70 años en donde como parte de sus actividades reales cuando era príncipe de Gales visitó diversas partes del mundo, entre ellas México para apreciar la cultura de nuestro país. La última vez en la que el monarca visitó tierras mexicanas fue en 2014 para pasear por Real del Monte, Hidalgo.

En total, el ahora Rey Carlos III, quien fue coronado el pasado sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, localizada en Londres, ha visitado México en 5 ocasiones, siendo la última en 2014, ya que se dice se encuentra enamorado de la cultura mexicana.

Los pastes que de Real del Monte, Hidalgo que conquistaron a Carlos III y Camila

En aquella ocasión el ahora rey Carlos III y Camila fueron invitados por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Día de Muertos, fecha que logró eclipsar a la familia real, pues los habitantes de Real del Monte hicieron parte de las tradiciones a sus huéspedes; fue así como pasearon a la ciudad, ayudaron a preparar paste e incluso colaborar con la ofrenda.

Carlos III y Camila continuaron su paso por México en los estados de Hidalgo, Campeche y Nuevo León para anunciar el Año de México en el Reino Unido y el Año del Reino Unido en México, con el objetivo de fomentar la cooperación en el ámbito económico, cultural y educativo entre ambas naciones.

¿Cuántas veces ha visitado México el monarca Carlos III?

El ahora rey Carlos III ha visitado México en cinco ocasiones diferentes como parte de sus actividades reales cuando era príncipe de Gales y otras de manera extraoficial, ya que se dice el monarca estaría completamente eclipsado con la cultura mexicana.

La primera vez que Carlos III piso tierras mexicanas fue en 1966 cuando el monarca tenía solo 18 años viajó a la Ciudad de México para visitar el Museo de Antropología. Durante su visita también se presentó en la zona arqueológica de Teotihuacan, donde fue recibido con comida mexicana y un jaripeo en la Hacienda de Tlacatecpan.

Carlos III ha visitado México en 5 ocasiones: la primera de ellas paseo por el Museo Nacional de Antropología|INAH

La segunda visita a México ocurrió en 1970 cuando el monarca llegó al puerto de Acapulco, hospedándose en la Fragata 60, una propiedad de la Armada Británica en Guerrero.

Posteriormente, en 1993 el entonces príncipe Carlos cenó con el canciller Fernando Solana, encuentro en el que fue invitado a Oaxaca para visitar a los agricultores, así como a Guadalajara, lugar al que donó 10 departamentos para los damnificados de las explosiones de 1992.

En 2002 fue invitado por el entonces presidente Fox a la conmemoración de los 100 años de modernización del puerto de Veracruz, aprovechando para pasear por el Museo de Jalapa y la Universidad Veracruzana. Finalmente, acudió a un encuentro privado en los pinos con el gabinete de gobierno en turno.