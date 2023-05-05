Se acerca la coronación del rey Carlos III y los recuerdos y comparaciones con la ceremonia de su madre, la reina Isabel II, no pudieron faltar; pues aunque tendrá la misma pompa, la procesión e invitados tuvieron una reducción.

La reina Isabel II fue coronada el 2 de junio de 1953, tras la inesperada muerte de su padre; 70 años después, su hijo será ungido como el rey de Reino Unido, entre otros países y territorios.

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¿Cuántos años tenía la reina Isabel II cuando fue coronada?

Una de las primeras grandes diferencias entre una coronación y otra es la edad de los monarcas. La reina Isabel II tenía 25 años de edad cuando se convirtió en monarca de Reino Unido y líder de más de 50 países de la Commonwealth.

En ese año, la joven reina fue vista como el símbolo de un nuevo comienzo para Gran Bretaña, ya que asumió el trono en tiempos muy difíciles para el Reino Unido, que aún sufría los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

Para Carlos III el panorama no es diferente, pues el país pasa por una crisis económica provocada por tres años de pandemia, los problemas de distribución, la guerra en Ucrania y los fracasos de los gobiernos de Teresa May, Boris Johnson y Liz Truss.

¿Por qué la coronación de Carlos III tendrá menos invitados?

Otra gran diferencia entre la coronación de Isabel II y Carlos III es el número de invitados, pues para este 2023, la lista se redujo considerablemente. La monarca tuvo 8 mil 250 acompañantes en su ceremonia en la Abadía de Westminster; mientras que Carlos III tendrá tan solo dos mil.

La procesión del palacio de Buckingham a la Abadía en 1953 contó con 40 mil elementos de las Fuerzas Armadas; mientras que este año solo habrá cinco mil 500 guardias para la seguridad del rey. El recorrido también se redujo, Isabel transitó por 7.2 km y Carlos III pasará solo por 2 kilómetros.

¿Cuál será la vestimenta del #ReyCarlos III en la coronación?



Parte de lo invaluable del ropaje que vestirá, reside en que es una herencia #familiar, ya que las prendas fueron utilizadas por su madre, abuelo y otros predecesores.https://t.co/FCGk4qF7vv pic.twitter.com/oa1nDb3Kc0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

La ropa también es una diferencia marcada en la coronación de ambos reyes; Isabel II utilizó un vestido blanco satinado, bordado con collares de perlas, lentejuelas y cristales, además de una capa de terciopelo de seda con 18 distintos hilos de oro.

Carlos portará un traje militar sencillo y usará túnicas confeccionadas para la coronación de otros reyes. Asimismo, pidió a sus invitados portar vestuario relajado sin vestimentas fastuosas.

Todos los cambios, solicitados por el propio rey Carlos III, se hicieron para reducir costos en la ceremonia de coronación, pensando en la crisis económica por la que pasa el Reino Unido.

¿Quién pagará por la coronación del rey Carlos III de Reino Unido?

La ceremonia de coronación del rey Carlos III tuvo un costo de dos mil millones de pesos, los cuales se pagaron con el dinero de los contribuyentes de Reino Unido.

