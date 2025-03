Juchitán de luto: Familias despiden a las víctimas de la volcadura de autobús en Oaxaca

La mañana del lunes 10 de marzo, una volcadura de autobús sobre la autopista Mitla-Tehuantepec dejó un saldo de 18 muertos, entre ellos, la familia completa de Vicente Pineda.

El autobús, que viajaba de regreso de un mitin en la Ciudad de México (CDMX) hacia Juchitán, Oaxaca, sufrió un fatal vuelco, cobrando la vida de varias personas, cuyo destino cambió para siempre.

Accidente en Oaxaca: Autobús vuelca en carretera Mitla-Tehuantepec

El autobús que transportaba a simpatizantes de Morena volcó en una curva peligrosa en la autopista Mitla-Tehuantepec, después de que el chofer decidiera continuar su trayecto a pesar de las fallas mecánicas que había presentado en el camino.

Aunque el autobús se había descompuesto en Mitla por la mañana, el conductor decidió no esperar más y arriesgarse a recorrer más de 100 kilómetros, lo que terminó en un giro fatal, según narraron testigos.

La unidad cayó a un barranco de más de 200 metros de profundidad, arrebatándole la vida a 18 personas, 16 de ellas adultas y 2 menores de edad, entre ellos Griselda, la madre de Vicente, Eloida, su esposa, Vicente Filemón, su hijo de 6 años, y Reyna de tan solo 3.

Familias narran el dolor que se vive en Juchitán

Vicente compartió para Fuerza Informativa Azteca (FIA) el desgarrador relato de las últimas horas antes de conocer la noticia.

“Les marqué a mi familia a las 6 de la mañana, y me dijeron que el autobús se había descompuesto en Mitla, pero que no me preocupara, que ya lo estaban arreglando”, narró con voz quebrada.

Sin embargo, a las 9:30 de la mañana, su esposa Eloida lo contactó para pedirle ayuda: “Ay diosito, no nos dejes”, fueron sus últimas palabras antes de que la llamada se cortara.

Vicente intentó comunicar nuevamente con su familia sin éxito, y fue hasta las 5 de la tarde cuando recibió la peor de las noticias: su madre, su esposa y sus dos hijos habían perdido la vida en el accidente.

Declaran 2 días de luto en Juchitán, Oaxaca

La noticia de la tragedia sacudió profundamente a la comunidad de Juchitán, que decretó dos días de luto por las víctimas. Familiares, amigos y vecinos se reunieron para dar el último adiós a las víctimas, quienes fueron recordadas por su amor y entrega a la comunidad.

“La comunidad está devastada por esta pérdida. Hoy despedimos a Griselda y a nuestra pequeñita Reyna. Nos sentimos muy tristes por lo ocurrido”, comentó un miembro del colectivo local, quien expresó el dolor colectivo que embarga a la región.

En respuesta al accidente, el Gobierno de Oaxaca informó que las familias de las víctimas serán indemnizadas por la empresa de transportes y el gobierno estatal.

Con la entrega de los cuerpos a las familias y el apoyo tanto del gobierno estatal como de la sociedad, los sobrevivientes y las familias de las víctimas deben lidiar con el dolor de una pérdida irreparable mientras las autoridades continúan investigando las causas del accidente.