Furia en el Volcán de Fuego: Evacúan a cientos de personas y declaran alerta naranja (VIDEO)

Una peligrosa fase de reactivación del Volcán de Fuego, ubicado en Guatemala, ha encendido las alarmas máximas de los cuerpos de emergencia y las autoridades de protección civil. La violenta erupción e intensa actividad del coloso obligaron a la evacuación preventiva de cientos de pobladores de las comunidades aledañas y a la declaratoria de la alerta naranja, ante el inminente riesgo que representan las explosiones, la caída constante de ceniza y el avance de letales flujos piroclásticos.

¿Dónde está ubicado el Volcán de Fuego y qué comunidades están en riesgo?

El coloso, considerado uno de los más activos de Centroamérica, se localiza entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango en Guatemala. Las autoridades vulcanológicas mantienen una estrecha vigilancia sobre las barrancas principales por donde descienden los flujos piroclásticos, mismas que son mezclas de gas, ceniza y bloques de roca a altas temperaturas que bajan a gran velocidad, amenazando directamente a los poblados asentados en las faldas del volcán.

Volcán de Fuego erupción en vivo: El impactante video de la actividad

A través de las imágenes captadas por las cámaras de monitoreo y los equipos de rescate desplegados en la zona de exclusión, se han captado impresionantes tomas que muestran la fuerza de las columnas de humo, que han alcanzado hasta 5 mil metros de altura, y el desprendimiento de material incandescente rodando por las laderas del coloso.

Volcán de Fuego (VIDEO)

Medios locales informan que el volcán hizo una fuerte erupción a las 00:43 del pasado lunes, la cual quedó grabada por una cámara de vigilancia. Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH) destacó que el volcán se encuentra en su actividad más intensa, por lo que recomendó activar los planes de protección en los municipios de San Pedro Yepocapa, Escuintla y Alotenango, dada su extrema cercanía a las barrancas por donde bajan las corrientes piroclásticas.

Albergues y evacuaciones de emergencia por actividad del volcán de Fuego

Ante la severidad del fenómeno volcánico, al menos 500 habitantes de las áreas de mayor vulnerabilidad han sido trasladados e ingresados a albergues temporales habilitados por las autoridades. Los equipos de rescate insisten a la población en respetar el perímetro de seguridad de al menos 10 kilómetros y atender de inmediato las llamadas de evacuación para evitar tragedias mayores frente a la impredecible erupción.