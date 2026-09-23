“Mamá, me agarró la migra y me dispararon": Revelan VIDEO del repartidor venezolano detenido por ICE

Un migrante venezolano de 29 años, identificado como Wilber Garcés, resultó herido de bala durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Austin, Texas.

Lisa Davis, jefa del Departamento de Policía de Austin, reveló nuevos videos sobre lo ocurrido, explicando que el material forma parte de la investigación.

¿Cómo fue la detención de Wilber Garcés por agentes de ICE?

Uno de los videos fue captado por una cámara instalada en un vehículo policial, donde se observa la presencia de agentes de ICE en el lugar, mientras se escuchan las sirenas de las patrullas y varias detonaciones.

De acuerdo con Lisa Davis, el agente de la policía cuyo vehículo registró las imágenes solicitó que más elementos acudieran al sitio durante el incidente.

AUSTIN ICE SHOOTING: Austin Police release body cam footage

(APD muted beginning for investigative purposes)@fox7austin pic.twitter.com/cZ7QVzKaGP — Angela Shen (@AngelaShenFOX7) September 22, 2026

La jefa del Departamento de Policía de Austin también reveló una segunda grabación en la que se pude apreciar la interacción entre uno de sus oficiales y uno de los agentes de ICE.

En las imágenes, el venezolano aparece todavía dentro de su automóvil después de recibir el disparo, pero le observa visiblemente adolorido y sujetándose el hombro. El video también muestra cómo los oficiales comienzan a proporcionarle atención de primeros auxilios y la cámara corporal permite observar la zona en la que el migrante recibió el impacto de bala.

Wilber Garcés le llamó a su madre tras el impacto de bala

La familia de Wilber Garcés también conoció parte de lo ocurrido poco después del tiroteo, pues su madre declaró que tuvo una videollamada con su hijo cuando este ya se encontraba estacionado.

Durante la llamada, le explicó lo sucedido y le contó que había sido detenido por agentes migratorios, que recibió un disparo y que su automóvil había sido impactado: “Mamá, me agarró la migra, me dieron un tiro en la espalda y me chocaron el carro”.

