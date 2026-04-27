Trump pide apoyo a republicanos para aprobar el presupuesto; Últimas noticias del presidente de EU hoy

En su perfil de Truth Social, el mandatario estadounidense pidió a los republicanos que se unan para aprobar el presupuesto y así el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) salga de la parálisis en la que se encuentra por falta de fondos.

“Necesitamos que todos los republicanos se unan y apoyen este proyecto de presupuesto, que nos permitirá sortear la obstrucción demócrata en el Senado y financiar la aplicación de la ley de inmigración solo con votos republicanos”, afirmó Trump.

Destacó que el Senado aprobó el proyecto de presupuesto la semana pasada y ahora lo en la Cámara de Representantes, la bancada republicana debe “unirse y aprobar el mismo proyecto de ley para que se apruebe” y así el DHS salga de la parálisis impuesta desde el 14 de febrero.