Trump pide apoyo a republicanos para aprobar el presupuesto; Últimas noticias del presidente de EU hoy
Donald Trump recibe hoy al rey Carlos de Inglaterra en Washington; en sus redes sociales, pidió la unión de los republicanos para aprobar el presupuesto.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hoy recibe en visita oficial al rey Carlos de la Gran Bretaña, dos días después del tercer atentado que sufrió en el hotel Washington Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Trump pide apoyo a republicanos para aprobar el presupuesto; Últimas noticias del presidente de EU hoy
Trump no tiene miedo: vocera de la Casa Blanca
Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, aseguró que este es el tercer atentado contra Trump en los ultimos años. Destacó que ningún mantario antes había sufrido esta cantidad de atentados.
"El presidente Trump no tiene miedo porque ama a este país y está dispuesto a arriesgar su propia vida para cumplir las promesas que hizo al pueblo estadounidense", afirmó Leavitt en conferencia hoy 27 de abril de 2026.
President Trump's calm in the face of chaos, while yet another individual was actively trying to take his life, was remarkable to witness.— Karoline Leavitt (@PressSec) April 27, 2026
President Trump is fearless because he loves this country and is willing to put his own life on the line to deliver on the promises he made… pic.twitter.com/6VUxMaXpd9
Trump pide unión de republicanos
En su perfil de Truth Social, el mandatario estadounidense pidió a los republicanos que se unan para aprobar el presupuesto y así el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) salga de la parálisis en la que se encuentra por falta de fondos.
“Necesitamos que todos los republicanos se unan y apoyen este proyecto de presupuesto, que nos permitirá sortear la obstrucción demócrata en el Senado y financiar la aplicación de la ley de inmigración solo con votos republicanos”, afirmó Trump.
Destacó que el Senado aprobó el proyecto de presupuesto la semana pasada y ahora lo en la Cámara de Representantes, la bancada republicana debe “unirse y aprobar el mismo proyecto de ley para que se apruebe” y así el DHS salga de la parálisis impuesta desde el 14 de febrero.
April 27, 2026