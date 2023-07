¡La primera! Xóchitl Gálvez asegura que ya logró las 150 mil firmas en proceso de Frente Amplio por México

La senadora Xóchitl Gálvez aseguró que ya logró juntar las 150 mil firmas requeridas para seguir avanzando en la posibilidad de dirigir el Frente Amplio por México, esto durante su recorrido por Oaxaca.

“Hasta dónde me quedé, más de 160 mil, pero pueden seguir sumando, porque ahora de lo que se trata es de la votación, porque yo lo que necesito, ahora el día 3 de septiembre son votos y ojalá lleguemos al millón de firmas, ahora vienen las plataformas de los partidos, esas también son importantes, esta era la plataforma ciudadana que es justo a dónde yo había querido apostar, a que sean los ciudadanos (...)", señaló.

Cabe recordar que los participantes deberán recopilar 150 mil firmas en al menos 17 entidades, en un rango de mil a 2 mil a través de la plataforma digital, hasta el 8 de agosto. Será el próximo 9 de agosto cuando se den a conocer los candidatos que pasarán a la siguiente ronda y cuando se realice el Primer Foro el día 12.

Xóchitl Gálvez acusa que en Oaxaca le han enviado reventadores para impedir sus actividades

La militante del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que durante su recorrido en Oaxaca, en un mercado de artesanías, solo pudo caminar dos pasillos, pues la fueron a intimidar. “Yo estaba comprando, suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido, la gente se acercó a tomarse fotos (...)".

En ese sentido, le pidió al dirigente local de Morena que “se tome un calmex o que se tome un té de tila”.

Mujeres #indígenas cuentan con sus manos sus sueños y anhelos en hermosos huipiles.



Gran diversidad de bordados, tintes y técnicas que muestran la riqueza cultural de #Oaxaca.#XóchitlVa #FírmaleX#MéxicoMereceMás pic.twitter.com/NFfjImV92Z — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 24, 2023

Xóchitl Gálvez habla sobre la invitación de Marcelo Ebrard a debatir

Sobre la invitación que le hizo el excanciller, Marcelo Ebrard, para debatir, Gálvez comentó: “Ya le dije a Ebrard que yo encantada voy a debatir con él, pero no es el momento. Yo ahorita tengo que debatir con mis compañeros del Frente Amplio por México el día 12 tenemos el primer foro de los que juntemos las 150 mil firmas, ya es un hecho que voy a estar ahí, yo ya segurísimo estaré ahí y nos toca a nosotros hacer estos debates internos, decirle a Ebrard que nunca le he tenido miedo a nadie, si no le tengo miedo al presidente menos a él”.