¿Ya hay servicio? Línea B del Metro CDMX HOY: Estaciones que funcionan tras incendio

¿Ya hay servicio? La Línea B del Metro CDMX mantiene operaciones parciales este miércoles 4 de noviembre, luego de que un incendio dañara instalaciones eléctricas en las inmediaciones de las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía; aunque los trenes ya circulan entre Buenavista y Oceanía, el tramo que conecta con Ciudad Azteca permanece suspendido mientras personal especializado trabaja para reparar el cableado.

La previsión de las autoridades es que el servicio en toda la línea pueda restablecerse antes de las 18:30 horas; sin embargo, el horario podría extenderse más noche, pues depende de los resultados de las reparaciones y las pruebas técnicas. Mientras tanto, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecen traslados gratuitos para apoyar a los usuarios afectados.

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro CDMX sí tienen servicio hoy?

Hasta la última actualización del Sistema de Transporte Colectivo (STC), los trenes operan únicamente entre las estaciones Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos. Estas son las estaciones que mantienen servicio:



Oceanía

Romero Rubio

Ricardo Flores Magón

San Lázaro

Morelos

Tepito

Lagunilla

Garibaldi

Guerrero

Buenavista

En cambio, las estaciones del tramo comprendido entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca permanecen sin circulación de trenes; por ello, quienes necesitan trasladarse hacia el norte de la línea deben considerar las alternativas de transporte disponibles.

¿A qué hora volverá a funcionar toda la Línea B tras el incendio?

Adrián Rubalcava, director general del Metro, señaló que espera que la circulación en todas las estaciones de la Línea B se recupere antes de las 18:30 horas de este miércoles.

La hora representa una previsión y no una confirmación definitiva; los trabajos requieren reparar las conexiones eléctricas y realizar pruebas para comprobar que los sistemas puedan suministrar energía a los trenes y permitir su operación segura.

El personal técnico interviene el cableado de alta y baja tensión en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía, donde se registraron los daños.

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Personal especializado del Metro continúa con los trabajos de reparación del cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía de la Línea B, afectado por un incendio registrado al exterior de las instalaciones. Las labores incluyen la reparación de los sistemas eléctricos que permiten la circulación de los trenes. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

RTP ofrece servicio gratuito entre Oceanía y Villa de Aragón

Mientras continúa la suspensión parcial, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros brindan apoyo gratuito entre Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Este servicio permite a los usuarios continuar sus traslados mientras se restablece la circulación ferroviaria. Las personas que utilizan la Línea B deben tomar en cuenta que el apoyo de RTP no significa que los trenes hayan reanudado operaciones en el tramo suspendido.

¿Qué provocó el incendio en la Línea B del Metro?

El fuego se registró durante la madrugada de este miércoles en el exterior de las instalaciones del Metro, entre Oceanía y Deportivo Oceanía; de acuerdo con los primeros reportes del organismo, el incendio habría sido provocado por la quema de basura y alcanzó parte de la infraestructura eléctrica.

Las llamas dañaron cableado y equipos de alta y baja tensión necesarios para alimentar los trenes, así como sistemas electrónicos de señalización y pilotaje automático.