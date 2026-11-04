¿Por qué suspendieron el servicio en la Línea B del Metro de CDMX? Horas de caos y colapso por esta razón

Cientos de personas despetaron con una mala noticia: suspendieron el servicio en la Línea B del Metro de la CDMX hoy 4 de noviembre de 2026 y esta fue la razón.

El servcicio fue interrumpido desde las primeras horas de este miércoles, cuando las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunciaron el cierre, el cual ocasionó un colapso desde esta mañana y tráfico en la Avenida Central.

Ante la falta de servicio en la Línea B, unidades del @RTP_CiudadDeMex han llegado a la estación Ciudad Azteca para trasladar a los usuarios, mientras que otros son llevados en patrullas del municipio de Ecatepec, donde se ubica esta estación, con dirección a la CDMX. Los carriles de la Avenida Central presentan en este momento tráfico. Vía: @ivanramirez092 https://t.co/8msZp6Pjxe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

¿Qué pasó en la Línea B del Metro CDMX hoy?

Muchos usuarios llegaron al Metro Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, terminal que usan para viajar a la Ciudad de México, sin embargo, no pudieron entrar.

A las 05:00 horas, cuando comienza a dar servicio habitualmente el Metro de lunes a viernes, inició lo que sería una jornada de caos para quienes tenían que llegar a su destino, como la escuela o el trabajo.

Sin embargo, un mensaje a las 05:19 horas en la cuenta de X del Metro alertó a todos: no había servicio de Ciudad Azteca a Buenavista en todas las estaciones.

El reporte oficial del STC indica que un incendio al exterior de las instalaciones del Metro afectó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B.

#AvisoMetro: Debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro, presuntamente ocasionado por la quema de basura (por indigentes), resultó afectado el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B. Por esta situación, el servicio se ofrece únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Unidades de @RTP_CiudadDeMex arriban al lugar para facilitar el traslado de las personas usuarias entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón. Personal especializado del Metro realiza los trabajos necesarios para reparar los daños y restablecer el servicio a la brevedad. Agradecemos tu comprensión. Te recomendamos tomar previsiones, seguir las indicaciones del personal y mantenerte informado a través de nuestros canales oficiales. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

Detienen a hombre por incendio afuera de la Línea B del Metro

Un hombre en situación de calle fue detenido por presuntamente ser quien ocasionó el incendio debajo del tramo elevado entre las estaciones Oceanía–Deportivo Oceanía.

"Les informo que un incendio por quema de basura al exterior de las instalaciones de la Línea B, entre Oceanía y Deportivo Oceanía, ocasionó daños considerables en equipos eléctricos (...) la policía del Metro nos informa que hay una persona detenida en relación con estos hechos. Las autoridades determinarán su responsabilidad", informó Adrián Rubalcava en redes sociales.

Les informo que un incendio por quema de basura al exterior de las instalaciones de la Línea B, entre Oceanía y Deportivo Oceanía, ocasionó daños considerables en equipos eléctricos. Las reparaciones podrían extenderse durante toda la jornada de servicio de hoy. Personal del @MetroCDMX ya trabaja en la zona y haremos todo lo posible para agilizar las labores y restablecer el servicio. Por ahora, ofrecemos servicio de Buenavista a Oceanía y coordinamos el apoyo de RTP entre Oceanía y Villa de Aragón para facilitar sus traslados. La policía del Metro nos informa que hay una persona detenida en relación con estos hechos. Las autoridades determinarán su responsabilidad. Agradecemos la pronta respuesta y coordinación del personal de @Bomberos_CDMX, Centuriones y Escorpiones para atender la emergencia y contener la afectación. Les compartiremos los avances por los canales oficiales. Gracias por su comprensión. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 4, 2026

Estaciones de Línea B cerradas tras suspensión del servicio

El incendio ocasionó que el servicio se viera afectado en gran parte de las estaciones de esta Línea, que conecta al Edomex con la CDMX.

Desde temprano, y hasta este momento, solo se ofrece servicio de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos, por lo que las estaciones que están cerradas son:



Ciudad Azteca

Plaza Aragón

Olímpica

Ecatepec

Múzquiz

Río de los Remedios

Impulsora

Nezahualcóyotl

Villa de Aragón

Bosque de Aragón

Deportivo Oceanía

Las estaciones de la Línea B del Metro de CDMX que sí están dando servicio son:



Buenavista

Guerrero

Garibaldi / Lagunilla

Lagunilla

Tepito

Morelos

San Lázaro

Ricardo Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía (hasta esta estación están llegando los trenes)

RTP y Mexibús darán servicio a usuarios tras cierre de Línea B

El Metro informó que ante la suspensión en el servicio, se ofrece apoyo a los usuarios mediante el traslado en unidades de RTP.

Los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio alternativo gratuito entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Aunado a ello, el municipio de Ecatepec informó que también fueron desplegadas unidades del Mexibús y patrullas en Ciudad Azteca para acercar a las personas a sus destinos.

Hasta este momento, el personal especializado del Metro trabaja para restablecer el servicio de la Línea B antes de las 18:30 horas.

Aunque, en un comunicado, el Metro indicó que las labores podrían prolongarse hasta la tarde-noche de este miércoles, debido a la alta especialización en los trabajos para el empalme del cableado y las pruebas respectivas que aseguren la óptima circulación de los trenes.