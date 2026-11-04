Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
Última hora

Lo que se decide allá, impacta acá - Elecciones Estados Unidos 2026 - El poder del voto

¿Por qué suspendieron el servicio en la Línea B del Metro de CDMX? Horas de caos y colapso por esta razón

La Línea B del Metro de CDMX supendió su servicio en algunas estaciones en ambos sentidos. Cientos de usuarios han resultado afectados y esta fue la razón.

¿Qué pasó en la Línea B del Metro de CDMX hoy? Incendio provoca cierre de estaciones
¿Qué pasó en la Línea B del Metro de CDMX hoy? Esto se sabe|STC

Escrito por: Iván Ramírez

Cientos de personas despetaron con una mala noticia: suspendieron el servicio en la Línea B del Metro de la CDMX hoy 4 de noviembre de 2026 y esta fue la razón.

El servcicio fue interrumpido desde las primeras horas de este miércoles, cuando las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunciaron el cierre, el cual ocasionó un colapso desde esta mañana y tráfico en la Avenida Central.

¿Qué pasó en la Línea B del Metro CDMX hoy?

Muchos usuarios llegaron al Metro Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, terminal que usan para viajar a la Ciudad de México, sin embargo, no pudieron entrar.

A las 05:00 horas, cuando comienza a dar servicio habitualmente el Metro de lunes a viernes, inició lo que sería una jornada de caos para quienes tenían que llegar a su destino, como la escuela o el trabajo.

Sin embargo, un mensaje a las 05:19 horas en la cuenta de X del Metro alertó a todos: no había servicio de Ciudad Azteca a Buenavista en todas las estaciones.

El reporte oficial del STC indica que un incendio al exterior de las instalaciones del Metro afectó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B.

Detienen a hombre por incendio afuera de la Línea B del Metro

Un hombre en situación de calle fue detenido por presuntamente ser quien ocasionó el incendio debajo del tramo elevado entre las estaciones Oceanía–Deportivo Oceanía.

"Les informo que un incendio por quema de basura al exterior de las instalaciones de la Línea B, entre Oceanía y Deportivo Oceanía, ocasionó daños considerables en equipos eléctricos (...) la policía del Metro nos informa que hay una persona detenida en relación con estos hechos. Las autoridades determinarán su responsabilidad", informó Adrián Rubalcava en redes sociales.

Estaciones de Línea B cerradas tras suspensión del servicio

El incendio ocasionó que el servicio se viera afectado en gran parte de las estaciones de esta Línea, que conecta al Edomex con la CDMX.

Desde temprano, y hasta este momento, solo se ofrece servicio de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos, por lo que las estaciones que están cerradas son:

  • Ciudad Azteca
  • Plaza Aragón
  • Olímpica
  • Ecatepec
  • Múzquiz
  • Río de los Remedios
  • Impulsora
  • Nezahualcóyotl
  • Villa de Aragón
  • Bosque de Aragón
  • Deportivo Oceanía

Las estaciones de la Línea B del Metro de CDMX que sí están dando servicio son:

  • Buenavista
  • Guerrero
  • Garibaldi / Lagunilla
  • Lagunilla
  • Tepito
  • Morelos
  • San Lázaro
  • Ricardo Flores Magón
  • Romero Rubio
  • Oceanía (hasta esta estación están llegando los trenes)

RTP y Mexibús darán servicio a usuarios tras cierre de Línea B

El Metro informó que ante la suspensión en el servicio, se ofrece apoyo a los usuarios mediante el traslado en unidades de RTP.

Los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio alternativo gratuito entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

Aunado a ello, el municipio de Ecatepec informó que también fueron desplegadas unidades del Mexibús y patrullas en Ciudad Azteca para acercar a las personas a sus destinos.

Hasta este momento, el personal especializado del Metro trabaja para restablecer el servicio de la Línea B antes de las 18:30 horas.

Aunque, en un comunicado, el Metro indicó que las labores podrían prolongarse hasta la tarde-noche de este miércoles, debido a la alta especialización en los trabajos para el empalme del cableado y las pruebas respectivas que aseguren la óptima circulación de los trenes.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX