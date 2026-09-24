¿Quién gobierna en Zacapu? Desde 2021 hay señalamientos de crematorio clandestino donde encontraron dientes de leche

El estremecedor hallazgo de mil 600 dientes de leche en un predio de Zacapu, Michoacán, donde madres buscadoras estiman que más de 500 niños y jóvenes fueron incinerados en un campo de exterminio, no solo volvió a poner sobre la mesa la crisis humanitaria del estado, sino que encendió la conversación sobre el panorama político. La pregunta que hoy se hacen ciudadanos y colectivos es inevitable: ¿quién gobierna en Zacapu y cómo es posible que un sitio documentado como crematorio clandestino desde 2021 funcione bajo la absoluta indiferencia de sus autoridades?

¡1,600 dientes de leche entre fosas clandestinas! El desgarrador hallazgo de madres buscadoras en Zacapu, Michoacán

¿Quién gobierna en Zacapu, Michoacán?

La respuesta apunta a un control político e ininterrumpido. Desde 2021, el municipio de Zacapu ha estado bajo el dominio absoluto de una misma estructura familiar que ha brincado de partido para conservar el ayuntamiento como un cacicazgo. La actual presidenta municipal para el periodo 2024-2027 es Mónica Valdez, abanderada por la alianza Morena-PT-PVEM, quien heredó el cargo directamente de su esposo, Luis Felipe León Barrera, alcalde que gobernó la demarcación en el trienio 2021-2024 bajo las siglas del PRD (y posteriormente sumado al proyecto oficialista).

Pese a que el predio de exterminio ha operado en su territorio a lo largo de ambas administraciones, la prioridad del matrimonio no ha sido encarar la violencia ni exigir investigaciones rigurosas a nivel estatal.

Del cacicazgo de Morena a la alianza con la fiscalía rumbo a 2027

A la inacción del gobierno municipal se suma la pasividad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que a lo largo de cinco años no ha entregado resultados ni justicia a las familias de las víctimas. Lejos de presionar para el esclarecimiento de las fosas y la captura de los grupos criminales que operan en la zona, el matrimonio León-Valdez ha volcado su capital y estructura política para respaldar las aspiraciones del propio fiscal estatal, Carlos Torres, quien busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán.

Esta alianza política entre los ediles que controlan Zacapu desde 2021 y el titular de la fiscalía expone una preocupante red de complicidades y protección mutua entre los cuadros del oficialismo local. Mientras las familias escarban la tierra para recuperar los restos de sus seres queridos, los gobernantes de Zacapu y las autoridades investigadoras concentran sus esfuerzos en el reparto de candidaturas y la continuidad en el poder, dejando al descubierto que en el municipio la ambición política pesa mucho más que la justicia.