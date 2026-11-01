“Pidió un suero": Camioneta del DIF de Zacatecas termina en barranco; conductor iba en estado de ebriedad

Una camioneta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Zacatecas terminó en el fondo de un barranco, con su conductor en estado de ebriedad, sin reporte de personas lesionadas.

¿Qué pasó en Paseo Díaz Ordaz en Zacatecas?

El incidente sucedió la mañana del sábado 31 de octubre de 2026 en Paseo Díaz Ordaz, a la altura del Mirador, cuando las autoridades recibieron el reporte de una persona prensada en el interior de una camioneta pick-up color blanco.

Conductor ebrio resultó ileso tras el accidente en Zacatecas

Paramédicos llegaron a la zona, donde vieron el vehículo que había bajado aproximadamente 30 metros y se quedó en medio de la vegetación. Notaron que tenía los engomados del SEDIF a los costados.

El personal de emergencias verificó el estado del conductor, quien no estaba lesionado ni prensado, pero sí se encontraba en estado de ebriedad, por lo cual incluso estaba dormitando.

La postura de Protección Civil Municipal sobre el incidente

Protección Civil Municipal de Zacatecas aseguró que el incidente causó el susto de las personas que se ejercitaban o pasaban por la zona. Incluso refirió que el suceso causó sonrisas entre los elementos de las autoridades, ya que el operador despertó y “sólo pedía un suero para la sed”.

“Al final, no hubo tragedia que lamentar ni escena del crimen que acordonar: No estaba muerto, solo se le pasó la parranda de largo”, afirmó la dependencia en su perfil oficial de Facebook.

