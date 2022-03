Zaldívar condena desde la Corte violencia en estado de Querétaro

Al conmemorar el Día de la Juzgadora y Juzgador Mexicanos, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar lamentó la violencia registrada en el estadio “La Corregidora” de Querétaro por lo que hizo un llamado a reflexionar sobre lo que sucede en la sociedad.

En su mensaje expuso que el sábado pudimos observar a la barbarie fuera de control, la crueldad la violencia la saña para golpear y destruir a otro ser humano solamente por llevar una camiseta distinta y de otro equipo de futbol.

“Una sociedad que resuelve sus conflictos y sus eventos deportivos a través de la violencia, es una sociedad cuya armonía se detiene con alfileres, debemos tomar conciencia de que vivimos un momento particularmente delicado desde el punto de vista social”, señaló.

No fue un hecho menor, estuvieron en riesgo niñas y niños: Zaldivar

Incluso, Zaldívar destacó el papel de quienes imparten justicia en la contención de la violencia, el estado de Derecho por lo que las vías jurídicas deben ser el canal privilegiado para resolver los conflictos.

“No podemos voltear al otro lado y permanecer como si esto no hubiera sucedido, porque honestamente no es un tema menor, si aparentemente no hubo muertos ¡qué bueno! pero ese no es el tema, el tema es que en esa violencia generalizada pudo haberlos habido y que estuvieron en riesgo niñas, niños, mujeres totalmente desprotegidos por la barbarie, por el odio, por la violencia”, dijo.

Ministro Pardo refrendó el compromiso de la Corte para futuras generaciones

A su vez, el ministro Jorge Pardo afirmó que nadie puede estar por encima de la Constitución y destacó el compromiso del máximo tribunal del país y sus integrantes de fortalecer a las instituciones del país con el objetivo de construir un México libre ahora y para las generaciones futuras.





“Estoy convencido de que quienes honramos nuestra función impulsamos acciones que impiden la arbitrariedad y ponen freno a la ilegalidad y abusos de poder porque estamos comprometidos en brindar a través de nuestras resoluciones la protección más amplia de las personas”, señaló.

Para la ministra en retiro del alto tribunal, Margarita Luna Ramos el país vive momentos de debilidad pues se han perdido vidas y empleos lo que ha ocasionado que en muchos hogares mexicanos prevalezca el desconcierto.