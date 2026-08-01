Zelenski advierte que las defensas aéreas de Ucrania están colapsando después de ataque ruso

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó un urgente llamado a los países de Occidente este sábado 1 de agosto de 2026 tras advertir que los sistemas de defensa aérea de su país se encuentran superados por la intensidad de las incursiones enemigas. El pronunciamiento ocurrió horas después de que un masivo ataque nocturno con misiles y drones perpetrado por las fuerzas armadas de Rusia dejara al menos nueve personas muertas y 30 heridas en Kiev y regiones aledañas. La efectividad defensiva ucraniana cayó a niveles críticos al lograr interceptar únicamente uno de los 27 misiles balísticos lanzados por el Kremlin durante la jornada.

La crisis por el agotamiento de proyectiles interceptores de fabricación estadounidense empeoró luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su propuesta de permitir que Ucrania fabrique sus propios misiles para el sistema Patriot. Entre las víctimas mortales en la capital se encuentra un oficial de la Policía Nacional de Ucrania de 22 años, quien falleció durante un segundo impacto balístico mientras auxiliaba a residentes atrapados en un edificio residencial del distrito de Solomyanske.

Since last night, response efforts have been underway in Kyiv and the surrounding region following Russia’s strike. There were numerous fires across the city. Seven districts were affected, and, as usual, the Russians struck ordinary residential buildings. Eighteen residential… pic.twitter.com/Fr8Jb4AEys — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

EU no les ha permitido fabricar misiles Patriot

El recrudecimiento de las incursiones aéreas rusas coincide con el cambio de postura de la administración del presidente Donald Trump, quien durante una reunión de gabinete en Camp David expresó sus reservas de transferir la tecnología de producción de los escudos anti-balísticos. Aunque en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada el mes pasado Washington sugirió apoyar la manufactura local de los proyectiles en territorio ucraniano, el mandatario estadounidense justificó su negativa y señaló la necesidad de proteger la propiedad intelectual militar y evitar riesgos estratégicos a largo plazo.

Por su parte, Volodímir Zelenski recriminó a través de sus canales oficiales que la falta de municiones especializadas para las baterías Patriot incentiva a Rusia a escalar sus ofensivas contra la población civil y la infraestructura estratégica. El mandatario insistió en que el armamento defensivo almacenado por los países miembros de la OTAN se requiere de forma inmediata en las ciudades ucranianas para detener los proyectiles balísticos hipersónicos que la artillería convencional no logra derribar.

Ya bombardearon edificios diplomáticos

La ola de bombardeos rusos afectó no solo a zonas residenciales e instalaciones escolares en la región de Járkov, Poltava y Dnipropetrovsk, sino que provocó destrozos en la sede de la embajada de Lituania en la capital ucraniana. Según los reportes consolidados por las autoridades regionales, la violencia armada de las últimas 24 horas ha dejado un saldo total en todo el país de al menos 14 civiles muertos y 87 heridos, configurando una de las jornadas más sangrientas del verano.

En respuesta a la ofensiva nocturna, las fuerzas armadas de Ucrania lanzaron una oleada masiva de vehículos aéreos no tripulados sobre territorio de la Federación de Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber interceptado y destruido 274 drones ucranianos durante la madrugada, varios de ellos interceptados en las inmediaciones del área metropolitana de Moscú, en un intento por desorganizar las bases de lanzamiento enemigas.