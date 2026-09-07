“Fallecimiento por un arma de fuego": Gobierno de Veracruz descarta atentado contra el diputado de Morena Zenyazen Escobar

Tras la muerte de Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz, el secretario de Gobierno del estado descartó que se tratara de un atentado. Además, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del caso.

¿Qué pasó con Zenyazen Escobar? Esto dice el informe oficial

El legislador morenista fue encontrado sin vida dentro de un vehículo el viernes 4 de septiembre de 2026 en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que la información preliminar no clasificaba el caso como un atentado o ataque directo. También confirmó que el legislador presentaba un disparo y que en la unidad localizaron un arma, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias.

FGR atrae la investigación por el hallazgo en Puente Nacional

“No como tal es un atentado, un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego donde no podemos ampliar cosas que puedan ser precisamente aclaradas tanto por la fiscalía y ahora con la atracción de la Fiscalía General de la República”, afirmó el funcionario veracruzano.

La Fiscalía General del Estado también informó que en las primeras horas del caso no contaba con elementos suficientes para definir qué ocurrió. Peritos y agentes ministeriales realizaron inspecciones en el sitio donde encontraron al diputado federal.

Fiscalía de Veracruz evita adelantar conclusiones

Por su parte, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal general del estado, confirmó el fallecimiento de Zenyazen Escobar García, pero señaló que el flujo de información apenas comenzaba durante las primeras diligencias.

La gobernadora Rocío Nahle informó que concluyó la necropsia de ley durante la madrugada posterior al hallazgo. Las autoridades mantuvieron el área bajo resguardo para que los peritos reunieran indicios y avanzaran en la investigación.

Trayectoria y antecedentes recientes del diputado Zenyazen Escobar

Zenyazen Escobar fue secretario de Educación de Veracruz y diputado federal de Morena. Mantenía cercanía política con el exgobernador Cuitláhuac García, quien acudió al velorio del legislador, de acuerdo con reportes difundidos tras el fallecimiento.

