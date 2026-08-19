Zona Metropolitana de Guadalajara: Un herido tras riña y tres detenidos luego de intensa persecución

Intensa actividad policial se registró en las últimas horas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Una llamada a emergencias alertó a las autoridades sobre un hombre que terminó lastimado tras participar en una riña en la vía pública.

En otro punto de la misma zona, oficiales lograron la captura de tres hombres que intentaron escapar en un coche.

Hombre resulta lesionado tras riña en Lomas de Polanco

Una pelea registrada en la esquina de las calles Rafael Lozada y Andrés Balvanera, en la colonia Lomas de Polanco, dejó como saldo a una persona herida.

Los vecinos de la zona pidieron ayuda a las autoridades después de presenciar el altercado en la vía pública, lo que generó el despliegue de policías municipales.

Policías y paramédicos atienden a la víctima golpeada

Elementos de la Policía del Estado llegaron a responder la llamada para asegurar el lugar del conflicto.

Aunque el primer reporte indicaba un ataque con arma blanca, los paramédicos municipales que revisaron al afectado aclararon que las lesiones fueron provocadas por golpes con objetos, descartando de heridas por apuñalamiento.

🔴#IMPORTANTE | Una persecución terminó con tres personas aseguradas en la Col. Lomas de Polanco en Guadalajara.#SomosTestigos🚨



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/R8gsKP12bH — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 19, 2026

Persecución termina con la captura de tres hombres

En un hecho distinto dentro de la misma colonia Lomas de Polanco, policías municipales le marcaron el alto al conductor de un automóvil.

En lugar de detenerse, los pasajeros aceleraron el coche e iniciaron la huida por varias avenidas de la zona, provocando una persecución policiaca para evitar que se dieran a la fuga.

Sujetos intentan escapar de persecución

El seguimiento del vehículo sospechoso se alargó por varias vialidades, pasando el tramo principal sobre la avenida 8 de Julio.

Aunque intentaron perder a las patrullas, los oficiales les cerraron el paso metros adelante en calles de la misma colonia, logrando frenar la unidad.

¿Por qué los sujetos huyeron?

Después de interceptarlos, los policías municipales aseguraron a tres hombres que viajaban en el automóvil.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad, mientras se hacen investigaciones para determinar el motivo por el cual escaparon y si el coche cuenta con algún reporte irregular.

Se espera que las autoridades brinden más detalles.