¡Por un cajón de estacionamiento! Riña entre vecinos deja una persona herida en calles del Centro Histórico, CDMX

En las primeras horas de este lunes 6 de julio 2026 se registró una intensa riña entre vecinos de la calle San Jerónimo, en la colonia Centro Histórico, de la Ciudad de México (CDMX); hay una persona lesionada.

Tras la pelea, una mancha de sangre quedó expuesta en las banquetas ubicadas en la zona del violento incidente.

Hallan mancha de sangre pero ningún herido tras pelea vecinal

Los primero reportes indican que la pelea entre vecinos ocurrió por un lugar de estacionamiento; sin embargo, no se revelaron detalles del cómo inicio la pelea, así como el número de personas implicadas.

Elementos de la policía capitalina acudieron al lugar de los hechos; son embargo, al llegar al lugar no sé logró ubicar a la persona lesionada, pues solo había una enorme mancha de sangre en el zona de los hechos.

Hasta el momento no se ha logrado identificar a las o los involucrados en la riña vecinal. Elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿De cuánto es la multa por pelear en calles de la CDMX?

¡Atención, capitalinos! La multa por pelear en las calles de la Ciudad de México (CDMX) oscila entre los $2 mil 463 y los $3 mil 519 pesos, de 21 a 30 UMA, según la Ley de Cultura Cívica de la capital del país.

Además, las autoridades pueden imponer de 25 a 36 horas o de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

En la Ciudad de México, pelear en la vía pública se considera como infracción contra la seguridad ciudadana. En caso de que el escale y una de las personas involucradas sufra lesiones graves, el caso deja de ser una falta cívica y se convierte en un delito penal que amerita otro tipo de proceso ante el Ministerio Público.

¿Qué hacer si veo una riña en calles de CDMX?

Si vas caminando por las calles de la capital del país y notar que hay una riña, lo primero que debes hacer es resguardar tu seguridad física, alejarte del conflicto y reportar el hecho inmediatamente a los servicios de emergencia; nunca trates de intervenir en el conflicto.