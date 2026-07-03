Violencia en ZMG; pelea por una herencia y ataque al salir del gym terminan en tragedia en Zapopan

La madrugada del 03 de julio, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró dos hombres heridos con arma blanca en ataques aislados. El primero fue atacado en la colonia Hermosa Provincia, en la capital de Jalisco, esto tras una violenta disputa familiar por una casa; mientras que el segundo incidente se debió a dos sujetos que apuñalaron a un hombre al salir de un gimnasio en la colonia Agrícola de Zapopan.

De acuerdo con nuestro reportero, Diego García, ambos lesionados se trasladaron por sus propios medios a la Cruz Verde de Ruíz Sánchez y Las Águilas, respectivamente, donde fueron estabilizados y se reportan en estado regular de salud. Tras este incidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación.

Hallan a hombre inconsciente y con la cabeza destrozada en la Moderna

Durante las primeras horas de este viernes, un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado inconsciente y con un traumatismo severo en la cabeza tras participar en una riña callejera, esto en el cruce de las calles Francia y 8 de junio de la colonia Moderna en Guadalajara.

Al cabo de un rato, elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir reportes de vecinos, asimismo, paramédicos de la Cruz Verde estabilizaron a la víctima, quien presuntamente se encontraba en estado inconveniente y agresivo antes de la golpiza. Aunque su estado de salud se desconoce, sí fue trasladado a emergencias para descartar daño cerebral.

Volcadura de un conductor ebrio por "cambiar de canción" deja aparatoso accidente

Finalmente, esta misma madrugada se registró un fuerte accidente vial debido a un conductor en estado de ebriedad; destrozó su carro al volcar en la avenida Mercedes Celis al cruce con Rio Nilo en la colonia Insurgentes de Guadalajara, esto tras intentas cambiar la música de su estéreo.

Pese a que el automóvil fue declarado con pérdida total y la vialidad quedó obstruida, el conductor resultó ileso y solo presentó golpes leves que no requirieron atención médica urgente; por su parte, la Policía Vial aseguró al infractor en el sitio, esto debido a que manejaba su carro bajo la influencia del alcohol.