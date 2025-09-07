100 Mexicanos VIP | Rudos VS. Técnicos ¡Un encuentro a dos de tres caídas!
Los Rudos y Técnicos demostraron que no sólo tienen conocimientos en el cuadrilátero, sino conocen bien lo que 100 mexicanos podrían opinar.
Los Rudos, conformados por El Mesías, Abismo Negro Jr., Flamer y Forastero, se enfrentaron a los Técnicos, en donde figuraron Mr. Iguana, Octagón Jr., Lady Shani, y Psyco Clown, en un combate en donde no pudieron usar ninguna llave para someter a sus contrincantes, sino en donde demostraron sus conocimientos. ¿Quién crees que ganó? Disfruta el programa completo de 100 mexicanos dijeron VIP aquí.
Galerías y Notas Azteca UNO