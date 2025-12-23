inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa Completo | Batallas llenas de adrenalina sacuden Exatlón México

La lluvia, los truenos y la presión no frenaron a los atletas, que dejaron el alma en cada circuito.

La competencia en Exatlón México vivió uno de sus momentos más intensos, con enfrentamientos llenos de emoción donde tanto el Equipo Rojo como el Equipo Azul lo dieron todo por destacar. Bajo condiciones extremas y con la presión al máximo, cada atleta demostró su fortaleza física y mental, regalándonos circuitos cardiacos y duelos que mantuvieron a todos al filo del asiento. La lucha por la victoria sigue más viva que nunca.

