Mallezaa se despide del corral digital con los chismes finales de La Granja VIP

La recta final de La Granja VIP también se vivió fuera del corral. Mallezaa tuvo el chisme de primera mano en su última transmisión en vivo desde el corral digital, donde nos regaló confesiones, anécdotas y detalles nunca antes contados sobre los cinco finalistas. Entre risas, verdades y mucha nostalgia, el corral se convirtió en el espacio perfecto para despedirse de una temporada llena de polémica, estrategia y emociones intensas.