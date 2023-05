La relación sentimental con una persona es una empresa que puede no ser sencilla de llevar en algún momento. Es una realidad que de manera inevitable se presentan problemas y ante esos casos es justo estar listo para saber resolverlos para ir visualizando si hay algún tipo de drama. Por eso, aquí te brindamos 4 señales que te harán saber si tu pareja te quiere cortar.

Es obvio que cada vínculo tiene sus propias características, pero rara vez va a parecerse con otro cercano al nuestro. Esto obedece a muchos factores, pero podemos decir que una de las razones principales pasa, porque las personalidades varían, pues no todos reaccionamos igual ante un hecho determinado. Ahora bien, dejando esto bien claro pasemos a lo que nos convoca.

¿Cuáles son las 4 señales que te harán saber si tu pareja te quiere cortar?

El lenguaje corporal es un tema al que debes darle atención. Una pareja no termina de un día a otro, aunque así pudiera parecer, pero por lo general siempre hay señales y si toca el tema luego de una discusión o en cualquier otro momento, es porque ya lo ha pensado.

También juega el hecho que no te den prioridad. Si ocurre esto deberías preocuparte, pero vale explicarlo con sencillez. Es justo decir que, si estás en una relación no tienes que estar plenamente abocado a la misma, así como también el ver a tus amistades no tiene nada de malo. Ahora bien, si otras personas se tornan más importantes en el día a día como en los ratos libres ya deberías actuar antes que sea tarde.

Y ya para ir finalizando dos cuestiones fundamentales: la comunicación y el pedir un tiempo. Sobre el primer tema decirte que la mejor manera de comprobar si tu pareja quiere terminar contigo es hablarlo de frente.

Es cierto que no es una charla sencilla, pero te ahorrará mucho tiempo y aparte, siempre es mejor la verdad por más dolorosa que pueda ser. Y sobre el segundo aspecto, decirte que rara vez cuando te solicitan espacio es difícil que las cosas retomen el hilo original.