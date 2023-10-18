¿A qué edad comienzas a oler a viejito?

El tiempo pasa y es inevitable, esto comienza a notarse en el rostro, cabello e incluso en nuestro aroma, ya que los adultos mayores desprenden un olor diferente a los demás, principalmente después de los 60 años que es cuando comienzan a oler a viejito.

Los años comienzan a cobrarnos factura a medida que vamos envejeciendo, por eso nuestra apariencia física comienza a cambiar así como nuestro olor; sin embargo, hay que mencionar que esto nada tiene que ver con nuestro aseo personal, sino más bien con algo natural.

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¿Qué es el olor a viejito y por qué se da?

Así como los bebés huelen de forma diferente, los adultos mayores también, pero en estos últimos se debe a un tema hormonal. Según el químico José María Antón, el tema hormonal comienza a desarrollarse de manera gradual a partir de los 30 años. El olor a viejito se debe a una molécula llamada 2-nonenal, la cual provoca que la piel se oxide con el paso del tiempo.

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Con los años nuestro cuerpo pierde la capacidad antioxidante, además de que aumenta la producción de lípidos en la superficie de la dermis. Lo que hace que se genere el peculiar olor a viejito.

¿Qué es el 2-nonenal?

En 2001 científicos japoneses documentaron y nombraron este olor como “kareishu”. Como mencionamos anteriormente, se forma de manera natural en la piel, cuando los ácidos grasos de la barrera lipídica se oxidan.

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¿Cómo es el olor a viejito?

Como mencionamos anteriormente, el olor es bastante peculiar y en ocasiones puede ser desagradable, ya que es muy parecido al sudor u otros fluidos corporales, es por eso que huele rancio.