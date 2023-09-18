Este es el secreto de la felicidad en la tercera edad, según la ciencia

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto para vivir una vida feliz después de los 65 años? Un estudio reciente publicado en la revista Nature Medicine revela una respuesta intrigante: el secreto de la felicidad es tener un hobby.

Este estudio involucró a más de 90,000 personas mayores de 65 años en Europa, Japón, China, así como en Estados Unidos y encontró una conexión sorprendente entre participar en actividades recreativas y experimentar menos síntomas depresivos y mayor felicidad en la tercera edad.

Los pasatiempos pueden contribuir a una vida satisfactoria en la tercera edad

La investigadora principal, Karen Mak, del University College de Londres, señaló que "los pasatiempos pueden contribuir a una vida satisfactoria en la tercera edad a través de muchos mecanismos, como el control de la mente y el cuerpo, la búsqueda de un propósito en la vida y la sensación de competencia para afrontar determinados problemas cotidianos". En otras palabras, los hobbies no solo son una fuente de diversión, sino que también desempeñan un papel fundamental en el bienestar mental.

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Dinamarca y Suecia ocupan puestos destacados en la lista de los países más felices del mundo en 2023

Sin embargo, el estudio reveló que la prevalencia de los hobbies varía significativamente de un país a otro. Mientras que el 96% de los encuestados en Dinamarca y el 95.8% en Suecia afirmaron tener un hobby, solo el 37.6% en China dijo lo mismo. Curiosamente, Dinamarca y Suecia ocupan puestos destacados en la lista de los países más felices del mundo en 2023, lo que sugiere una correlación entre la participación en actividades recreativas y la felicidad nacional.

¿Qué pasa con las generaciones más jóvenes?

A nivel individual, este estudio también sugiere que aquellos que desean envejecer de manera más feliz y saludable pueden empezar a cultivar un pasatiempo desde temprana edad. Ya sea tomando clases de baile, uniendo a un club de lectura o explorando nuevas pasiones, la búsqueda de una afición puede ser un camino hacia una vejez más plena y satisfactoria. Así que, ¿por qué esperar? ¡Empieza a buscar tu próximo hobby hoy mismo!

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