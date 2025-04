AB Quintanilla explota ante pregunta sobre Yolanda Saldívar y habla sobre la supuesta deuda que tiene con Roque Morales

AB Quintanilla sorprendió al reencontrarse este fin de semana con Alicia Villarreal, quien actualmente se encuentra en proceso de divorcio de Cruz Martínez, su excompañero en Kumbia Kings y quien ha sido señalado de violentar a la cantante. Al mencionarle sobre dicho reencuentro AB se mantuvo al margen, aunque reveló que le gustaría volver a colaborar musicalmente con ella.

¿Qué dijo AB Quintanilla?

“Yo estoy con Alicia en el sentido que yo pienso que ella ha pasado por mucho y cuando la vi, la abracé y le dije: ‘Cualquier cosa que necesite yo estoy a sus ordenes’. Somos amigos y por mi parte, yo no puedo comentar sobre cosas personales que no vivo con esa pareja y a ver si trabajamos en producción en un futuro”.

Te puede interesar: Marco Chacón responde tras señalamientos de fabricar el testamento de Julián Figueroa

AB Quintanilla regresó a Monterrey, Nuevo León, tras 10 años de ausencia para ser parte de un festival musical y así celebró el aniversario luctuoso de su hermana Selena Quintanilla, aunque en un encuentro con la prensa el músico tuvo un altercado con un reportero, quien lo cuestionó en torno a Yolanda Saldívar y la petición que esta hizo para obtener su libertad condicional.

“¿En serio vas a arruinar un momento bonito con esa pregunta?”, dijo AB Quintanilla y agregó que “no me faltes al respeto, es bien fácil mencionar el nombre de una persona que hizo algo y afectó a todo el mundo al mencionarlo aquí en un bonito homenaje que estamos haciendo, eso no se vale”.

Te puede interesar: Abogado sostiene que Marco Chacón renuncia a ser albacea de la herencia de Julián Figueroa

“Eso que hizo el chico en mala onda ayer, él no me dejaba hablar y eso fue maleducado”, agregó AB.

¿Qué dijo sobre el reclamo de Roque Morales?

“Parte de ese contrato, tú tienes que hacer la promoción de ese disco, cuando se fue Pee Wee del grupo y esos dos chicos no avisaron, nada más se fueron el primer día que tenían promoción. Cuando tú no cumples con tu contrato no te pagan, punto. No despedí a nadie”, finalizó.