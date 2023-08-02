Abre la UAT el periodo de reinscripciones

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inició con el periodo de reinscripciones para los estudiantes que cursan las diferentes licenciaturas que ofrece la máxima casa de estudios del estado, y que, por instrucciones del rector Guillermo Mendoza Cavazos, este proceso estará abierto todo el mes de agosto.



La Secretaría de Gestión Escolar de la UAT, a través de la Dirección de Servicios Escolares, informó que a partir del 31 de julio están abiertas las reinscripciones para el periodo de clases otoño 2023-3, debiendo realizar el trámite a través del sistema en línea en el portal oficial de la UAT.



Por otro lado, la dependencia universitaria anunció que, en seguimiento al proceso de admisión, los resultados del examen CENEVAL de ingreso al nivel superior se darán a conocer el día 11 de agosto del 2023, y posteriormente, a partir del 14 de agosto se abrirán las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso.



De acuerdo con el calendario de la UAT, la actividad administrativa se reanuda el 7 de agosto, mientras que las clases del período escolar otoño 2023-3 inician el 21 de agosto.

Cabe destacar que, la administración del rector Guillermo Mendoza Cavazos, ha implementado un nuevo modelo académico y educativo, que incorpora a partir de este próximo ciclo escolar la reforma curricular de sus programas de licenciatura.



Con ello se busca que el nuevo esquema educativo de la UAT brinde a sus estudiantes nuevas y creativas formas de aprendizaje, y que, entre otras habilidades, permita generar profesionales con un amplio sentido humanista, emprendedores y socialmente responsables con el medioambiente.



Para más información sobre las fechas, requisitos y procedimientos de inscripción y reinscripción, consultar el portal de servicios escolares de la UAT con acceso en el enlace https://escolares.uat.edu.mx o bien contactar directamente a la facultad y unidad académica correspondiente.