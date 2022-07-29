Crisis en La Academia: Rubí podría quedar fuera de la competencia.

Rubí enciende las alarmas dentro de la casa y esto podría dejarla fuera de La Academia. Recordemos que la participante ha dividido las opiniones desde su debut en nuestro reality show, pues algunos la quieren fuera y otros votan por ella hasta el cansancio.

La quinceañera más viral de las redes sociales también se ha ganado el corazón de los televidentes, siendo una de las alumnas más constantes y disciplinadas de La Academia.

Y aunque ha tenido que adaptarse a las exigencias de la casa, la alumna también ha demostrado su presencia en el escenario con temas como La noche, Te aprovechas, Equivocada, Basta ya y más.

La participante ha vivido días complicados, pues recordemos que se contagió de COVID-19 y tuvo que abandonar la casa solo unos días.

Rubí Ibarra fue atendida por los mejores especialistas y sus familiares fueron puntualmente avisados de su estado de salud. La alumna contó con el apoyo de sus seres queridos, nuestra producción y los buenos deseos de sus compañeros al interior de la casa.

Nelson, Andrés, Santigao y Eduardo, Mar y Cesia son otros concursantes que vivieron una tensa semana, pero ahora están listos para dar lo mejor en el escenario.

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No te pierdas La Academia este sábado y domingo de expulsión

No te pierdas La Academia este sábado y domingo a las 8:00 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues todos los participantes darán un concierto de primer nivel.

La conductora del sábado será Laura G, luego de que Yahir informara su ausencia por motivos laborales que le impiden presentarse.

Recuerda que puedes votar por tu alumno favorito a través de nuestra aplicación TV Azteca En Vivo. Ahora, más que nunca, nuestros participantes necesitan de tu apoyo para llegar a la Gran Final de La Academia.

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