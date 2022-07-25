La Academia: Rubí no sabe si debe continuar, los críticos la aconsejan.

Luego de varias semanas de mucho crecimiento dentro de La Academia, Rubí ha pasado por momentos muy duros en donde ha recibido críticas muy fuertes y ella ha sentido que ya llegó al límite de lo que puede dar.

Tras una llamada con su padre que le comentó que tal vez lo mejor era que ya saliera de La Academia, Rubí tomó la decisión contraria a lo que todos pensaban y una ocasión más demostró una gran fortaleza y subió al escenario a brillar.

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Rubí logró brillar en el escenario de La Academia, pero tuvo varias desafinaciones que notaron los miembros del panel de críticos; no obstante, se centraron en darle palabras de aliento que la ayuden a seguir adelante y a no renunciar a su sueño, siendo la primera Lolita Cortés.

Subir al escenario es un play, es jugar con toda la consciencia, con toda la responsabilidad, con todo lo que conlleva hacerlo bien y espectacular, con la magia y demás. Cuando subimos al escenario, a mí cuando me dan mi tercera llamada, cuando tengo un show como Lola Cortés y me dicen ‘Señora, está usted lista’ y me dan el micrófono, quiero salir corriendo porque sé que todos están sentados y nadie me puede detener

Hoy, te ves hermosa, de verdad te ves tan linda y en muchas ocasiones te ves bonita y empezaste muy bien y de repente te fuiste cayendo y cayendo y cayendo. Vi tu cara de ‘Ya lo eché a perder, ya se acabó’. Tu papá dijo algo que es bien cierto y se lo dijimos a Emilio, hay que tener valor para decir ‘Ya no puedo’ y tal vez, más adelante, regresas con más fuerza, no a La Academia, a tu carrera, a la carrera, piénsalo

Por su parte, Arturo López Gavito le comentó que tiene que hacer las cosas diferentes a lo que ha hecho hasta el momento.

Hay una máxima en todo profesional que dice que, si el resultado es el mismo, es porque estás haciendo las cosas iguales sobre el tiempo. Yo pienso, si estuviera en La Academia, una crítica que te pudiera a ti forjar para que lo hicieras mejor, Rubí es hacer todo el proceso de manera diferente

Este es el concierto 13, tú sabes perfectamente cuáles han sido tus momentos buenos y cuáles han sido tus momentos malos, lo que hay que entender es qué puedes hacer diferente en tu proceso de preparación dentro de La Academia para que el resultado sea distinto, pero la única persona que sabe eso eres tú, nada más

Alexander Acha le pone las reglas claras a Rubí.

Finalmente, Alexander Acha, director de La Academia, le dijo cuáles son sus fortalezas y debilidades, mientras le ponía las cosas claras sobre la mesa en caso de que quiera seguir en la competencia por ser una de las grandes cantantes de México.

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Mi querida, Rubí, mira, voy a ser lo más honesto posible y lo más realista posible porque no quiero crear una dinámica de que entonces, le estás echando muchas ganas, no va por ahí. Esto, no lo vamos a ganar por lástima ni porque seamos más buena onda, aquí hay que ser muy objetivos, yo creo que le estamos dando lo más importante a tu crecimiento es el tema de la afinación