La Academia: Rubí dio positivo a COVID-19.

Rubí se ha ganado el corazón de los televidentes desde su debut en La Academia, pues es una de las alumnas más disciplinadas y constantes con sus estudios.

Sin embargo, nuestra alumna dio positivo a COVID-19 y está siendo atendida por médicos especialistas para salvaguardar su salud.

Esta mañana en Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda dio a conocer un comunicado por parte de la producción de La Academia dando a conocer más detalles del asunto.

"Hasta ahora solo hay un caso positivo de Rubí; ella está bien y está aislada", dijo nuestro conductor este día.

Este martes en La Academia no habrá transmisión de manera digital, no habrá clases, ni producción de contenido hasta que se reciban resultados de pruebas PCR practicadas al equipo docente y miembros de la producción.

Es importante recalcar que la situación está controlada y no existe un brote importante de COVID-19. La casa de La Academia ya fue sanitizada, además de que todos los familiares de los alumnos han sido puntualmente notificados de su estado de salud.

Santiago, Andrés, Nelson y Eduardo se encuentran negativos a COVID-19, pero han presentado un cuadro de deshidratación. Ellos durmieron en el hospital acompañados de familiares y esperan ser dados de alta este día para reintegrarse a sus clases.

Este mismo día también se dará a conocer si se retomarán las clases y la producción mañana miércoles 27 de julio de 2022.

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Rubí es una de las alumnas favoritas de La Academia

Rubí ha subido al escenario para interpretar canciones como Tusa, Te Aprovechas, Basta Ya, Equivocada, La Noche y más temas que se han convertido en los favoritos del público.

La participante también ha tenido un gran apoyo en las redes sociales, pues hasta la llaman La Reina Potaxie debido a su angelical personalidad.

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