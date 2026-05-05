Sin Filtro: Danna enmudeció por estar en “reposo vocal”
La artista ha causado división de opiniones por la actitud que mantuvo en el aeropuerto, algunos señalan que hizo lo correcto al ignorar a los reporteros, otros que solo era mentira.
En Sin Filtro de Venga la Alegría fin de semana los conductores y panelistas pusieron a discusión la actitud de Danna en el aeropuerto pues decidió no expresar ni una sola palabra aparentemente por motivos de salud, ya que, según se encontraba en “reposo vocal” será cierto esta medida o solo lo hizo para evitar hablar con los reporteros.