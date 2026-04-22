“Mendiga pensión para no trabajar” | Programa Completo de Acércate a Rocío del 22 de abril del 2026

Cecilia no puede creer que su hija, Carmen, esté mendigando por pensión, y Carmen dice que ella únicamente está pidiendo que solo respeten los derechos de sus hijos, sin embargo no quiere ir a exigir la pensión conforme la ley. “Es floja, es muy comodina” dice Ceilia, una mujer trabajadora que no puede entender por qué su hija no quiere ganarse el pan, pero dice que la sigue apoyando por sus nietos. Y lo peor de todo es que Cecilia publicó en redes sociales una foto de su hija con un cartel que dice “papá tengo hambre, dame mi pensión”.