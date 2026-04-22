Carmen exige pensión para sus hijos, pero surge polémica por su situación laboral
El debate se enciende cuando se cuestiona si realmente cumple con una actividad laboral formal.
La situación de Carmen ha generado controversia, luego de que solicitara una pensión para sus hijos mientras enfrenta críticas sobre su vida laboral. Aunque asegura que sí trabaja lavando ropa, el conflicto surge debido a que esta actividad no se realiza de manera formal o legal, lo que ha desatado cuestionamientos sobre su responsabilidad económica.