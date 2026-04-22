Exatlón México | Batalla por La Medalla |Hombres de Equipo Rojo y Equipo Azul se enfrentan por la medalla más estratégica de la temporada
Una medalla transferible pone en juego la estrategia y podría cambiar el rumbo de la competencia.
Los hombres de Equipo Rojo y Equipo Azul protagonizaron una intensa batalla por una de las medallas más importantes de la temporada en Exatlón México. Este premio no solo representa un logro individual, sino una poderosa ventaja estratégica, ya que puede ser transferida, permitiendo que cada equipo juegue sus cartas a favor en momentos clave.