¡Es un mantenido! La mamá de Alejandra mantiene a la familia de su hermano, incluyendo a la ‘fichita’ de su cuñada

La cuñada de Alejandra resultó ser una fichita después de que su mamá le abrió las puertas de su casa. ¡Hasta la mantiene a ella y a su hijo! Además, el “tonto” del hermano de Alejandra la tiene viviendo a su lado en lugar de correrla. Alejandra revela que su hermano, quien es un mantenido, embarazó a una colombiana y quien corre con todos los gastos fue la mamá de Alejandra. Si el hermano de Alejandra deja a su pareja, ¿podría dejar de ver a su bebé? Alejandra revela cómo fue que sorprendió a la ‘fichita’ de su hermano.