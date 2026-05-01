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¡Claudia se niega a dejar las sustancias y desata guerra en casa!

Mientras Claudia pide respeto a su decisión, su hermana busca internarla y su mamá la defiende sin condiciones.

La situación en la familia se vuelve cada vez más tensa: Claudia asegura que solo quiere que respeten su vida, pese a su dependencia a ciertas sustancias. Sin embargo, su hermana Alejandra considera que su comportamiento se ha vuelto agresivo y busca anexarla para ayudarla. En medio del conflicto, su madre toma partido y la defiende a capa y espada, dejando la familia dividida ante una difícil decisión.

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