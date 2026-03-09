Alejandra hizo un trato con el padre de su hija para que no le diera su apellido

Alejandra le dice a su mamá que es muy fácil opinar cuando no paga todos los gastos; además, la hija de Alejandra no le dice ‘mamá' porque su abuela la pone en su contra, supuestamente. Alejandra le pide a Luis que entienda que sí lo quiere, pero el papá de Sofía estará toda la vida. Alejandra se le desaparece a su mamá por días, pero no es por andar de parranda, sino porque va de una activación a otra sin dormir. Alejandra revela cuál fue el trato que hizo con el papá de su hija con tal de no darle su apellido. ¿Habrá hecho una buena negociación?