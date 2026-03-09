Alejandra hizo un trato con el padre de su hija para que no le diera su apellido
Alejandra explica cuál fue el trato que hizo con el papá de su hijo con tal de no darle su apellido. ¿Habrá sido buena idea? ¿Por qué dicen que es la peor madre?
Alejandra le dice a su mamá que es muy fácil opinar cuando no paga todos los gastos; además, la hija de Alejandra no le dice ‘mamá' porque su abuela la pone en su contra, supuestamente. Alejandra le pide a Luis que entienda que sí lo quiere, pero el papá de Sofía estará toda la vida. Alejandra se le desaparece a su mamá por días, pero no es por andar de parranda, sino porque va de una activación a otra sin dormir. Alejandra revela cuál fue el trato que hizo con el papá de su hija con tal de no darle su apellido. ¿Habrá hecho una buena negociación?