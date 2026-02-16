Alejandro pide que su padrastro se vaya de su casa porque es un mantenido

Alejandro, el hijo de Natalia que fue criado por Ricardo, también lo quiere echar de su casa por mantenido. Alejandro trata de defender a su mamá contando su verdad y asegura que no todo fue color de rosa con Ricardo, pues muchas veces pasaron hambre. Alejandro arremete contra Leslie y revela que, si no terminó la prepa, fue porque no quiso. Mientras Natalia trata de justificar los deseos de su hijo, Ricardo se dice estar limitado pues sólo terminó la primaria.