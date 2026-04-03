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“El que juega con fuego se quema”: Yoel sale a la luz como pareja de Mayra y estalla el conflicto

El romance oculto se destapa mientras Mayra ya habla de divorcio.

Yoel es señalado como el novio de Mayra, con quien habría engañado a Raúl, desatando un fuerte escándalo familiar. Él asegura que incluso se encariñó con el hijo de Mayra, lo que complica aún más la situación. Mientras tanto, todo apunta a que Mayra está decidida a divorciarse, marcando un punto de quiebre en la relación y dejando a todos enfrentando las consecuencias.

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