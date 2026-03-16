¿No son rateros? Brian y su novia roban pollos por diversión
Brian confiesa que él y su novia, por diversión, tomaron unos pollos sin pagar, pero suplica que no los etiqueten como rateros. ¿Cómo se les debería llamar?
Brian asegura que Diana no es mala ni ratera, simplemente necesita que la entiendan como él lo hace, pues él confía en que algún día cambiará. Brian y Diana se conocieron donde él trabaja; fue flechazo a primera vista y eventualmente la llevó a vivir a casa de su mamá. Ahora, Brian pide que nos los tachen de rateros sólo porque tomaron unos pollos, que no eran suyos, para divertirse en pareja.