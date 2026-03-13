¡No tiene ni un año que murió su pareja y a Dalila ya la pretende su suegro!

Dalila dice que nunca le ha dado motivos a su suegro para que le pida que sea su mujer y no puede creer que, a nueve meses de la muerte de su marido, su suegro quiere que se meta en su cama. Dalila vivió en unión libre con su pareja durante más de 10 años hasta que falleció y los dejó desprotegidos. Aunque la primera pareja de Dalila la violentaba y más, ella lo soportó porque su vida en Veracruz era muy precaria; eventualmente lo dejó a él y a sus hijos y llegó a la capital, donde conoció a Jaime, quien la llevó a vivir a casa de su familia. ¿Por qué ahora la pretende su suegro?