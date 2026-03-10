Gerson delata a Donovan y revela que sí han mantenido relaciones íntimas

Donovan se presenta en la clínica de emociones muy molesto con Yazmín porque no deja ser feliz a Gerson y revela que tiene una relación de pareja con él desde hace varios meses. Incluso cuenta que Gerson le ha ofrecido pagar el Motel a cambio de que él pague la cuenta del bar. Pero eso no es todo; cuenta que ha mantenido relaciones íntimas con Gerson, quien argumenta que estaba ebrio.