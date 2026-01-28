¡Ni embarazada ni nada! Esmeralda destapa las mentiras de Ángel, quien pidió prestado y la culpa a ella
Ángel aseguraba que pidió dinero a maleantes para cubrir los gastos del embarazo de Esmeralda, quien revela la verdad y deja expuesto a su novio.
Esmeralda se presenta en la clínica de emociones para desmentir a Ángel, quien aseguraba que ella esperaba un hijo suyo. Al contar la verdad, Esmeralda revela que Ángel chocó un auto prestado y pidió dinero prestado para pagar el deducible. Esmeralda está muy molesta porque Ángel la involucró en sus mentiras. ¿Esmeralda tendía futuro con alguien como Ángel?