inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Ni embarazada ni nada! Esmeralda destapa las mentiras de Ángel, quien pidió prestado y la culpa a ella

Ángel aseguraba que pidió dinero a maleantes para cubrir los gastos del embarazo de Esmeralda, quien revela la verdad y deja expuesto a su novio.

Videos,
Acércate a Rocío

Esmeralda se presenta en la clínica de emociones para desmentir a Ángel, quien aseguraba que ella esperaba un hijo suyo. Al contar la verdad, Esmeralda revela que Ángel chocó un auto prestado y pidió dinero prestado para pagar el deducible. Esmeralda está muy molesta porque Ángel la involucró en sus mentiras. ¿Esmeralda tendía futuro con alguien como Ángel?

Videos